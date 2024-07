Com batidas e ameaças de chuva, Norris lidera e larga na pole no GP da Hungria de Fórmula 1

Em treino de classificação marcado por ameaças de chuva, surpresas na zona de eliminação e duas bandeiras vermelhas, Lando Norris confirmou sua superioridade nos treinos anteriores no circuito de Hungaroring, em Budapeste, neste sábado (21), e largará na frente no GP da Hungria de Fórmula 1, a 13ª etapa da temporada, que ocorre no domingo (21), às 10h (horário de Brasília). O piloto da McLaren superou seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, para conquistar a terceira pole na carreira com o tempo de 1min15s227.