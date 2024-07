A 13ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Hungria, realizado no circuito de Hungaroring, em Budapeste. A corrida ocorre no domingo (21), às 10h (horário de Brasília). O calor intenso do verão europeu adiciona um nível extra de dificuldade para a etapa.