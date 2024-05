O Rei do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 é Ayrton Senna. O piloto brasileiro venceu seis corridas no Circuito de Monte Carlo, um dos mais tradicionais do automobilismo, sendo o maior da história. Um dos triunfos foi pela Lotus e os outros cinco pela McLaren, equipe pela qual ele venceu seus três títulos mundiais.