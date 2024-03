A Red Bull Racing conseguiu mais uma dobradinha na temporada 2024 da Fórmula 1. No Grande Prêmio da Arábia Saudita, Max Verstappen venceu com folga, sete segundos a frente do seu companheiro Sergio Pérez. Com isso, a RBR se tornou a quarta maior vencedora da história da categoria, com 115 triunfos, ultrapassando a Williams.