"Quer que eu deixe ele passar?" Hamilton ironiza equipe da Ferrari no GP de Miami de Fórmula 1

Hamilton teve um final de semana de altos e baixos em Miami. CHANDAN KHANNA / AFP

A Ferrari está longe de brigar por vitórias na temporada 2025 da Fórmula 1. Isso vem afetando bastante Lewis Hamilton, o mais acostumado a vencer na categoria, com 105 triunfos.

O heptacampeão mundial, que está em seu primeiro ano na escuderia italiana, reclamou do seu desempenho e teve problemas com a equipe.

No Grande Prêmio de Miami, disputado no domingo (4), Hamilton terminou na oitava posição, discutiu com engenheiros e mostrou frustração com a estratégia da Ferrari.

O britânico estava em oitavo, atrás de Charles Leclerc, mas com os pneus médios, enquanto seu companheiro pilotava com os compostos duros. O heptacampeão discutiu no rádio com o time, pedindo para que o monegasco abrisse passagem a ele.

— Isso não é um bom trabalho de equipe — disse Hamilton, no rádio.

Após diversas voltas, enfim a Ferrari pediu para que Leclerc deixasse o companheiro passar. Entretanto, os pneus de Hamilton foram desgastando e a ordem da Ferrari foi para devolver novamente a posição a Leclerc no final da corrida.

Informado que Sainz estava próximo, por meio do rádio, Hamilton replicou, com ironia:

— Quer que eu deixe ele passar também?

A frustração em relação à estratégia se deu principalmente por um episódio na corrida na China, na qual Hamilton deu passagem para Leclerc, por entender que estavam em estratégias distintas.