Fred Vasseur, chefe da equipe Ferrari, demonstrou toda a sua satisfação ao final do Grande Prêmio da Arábia Saudita, realizado no sábado (9), com o desempenho de Oliver Bearman. Chamado às pressas para substituir Carlos Sainz, que precisou ser operado por causa de uma crise de apendicite, o jovem piloto de 18 anos terminou a corrida em sétimo lugar em seu batismo na categoria.