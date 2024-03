Os carros da Mercedes dominaram, nesta quinta-feira (29), o segundo treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, confirmando a expectativa criada na pré-temporada de que o desempenho deverá ser melhor do que o do campeonato de 2023. O britânico Lewis Hamilton foi o mais rápido, ao fazer a melhor volta em 1min30s374, superando o tempo obtido por Daniel Ricciardo, da RB, no primeiro treino, com 1min32s869.