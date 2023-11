O piloto Lando Norris, da McLaren, recebeu alta do Centro Médico Universitário, na manhã deste domingo (19), após ser submetido a exames por causa do acidente que sofreu durante a disputa do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O inglês passou reto na curva e bateu em uma barreira de proteção na curva 12 do circuito de rua.