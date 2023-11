Max Verstappen foi o piloto que mais reclamou do novo circuito de Las Vegas na Fórmula 1. No entanto, ao final das 50 voltas, o tricampeão mundial foi o que mais celebrou e gerou entretenimento na prova realizada na madrugada deste domingo (19), no horário de Brasília. Com o resultado, o holandês chegou a 53 triunfos na carreira, igualando a marca de Sebastian Vettel.