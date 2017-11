A Ferrari esteve envolvida na F-1 desde o nascimento do campeonato em 1950, acumulando 15 títulos de pilotos, 16 títulos de construtores e 227 vitórias em quase 1000 largadas. No entanto, em meio as mudanças propostas pela Liberty, e antes de um encontro com os líderes da F-1 na terça-feira, o presidente e CEO da Ferrari, Sergio Marchionne, alertou que a marca poderia reconsiderar sua posição dentro da categoria.