A saída do americano Conor Daly da equipe AJ Foyt para a temporada 2108 da IndyCar pode representar a chance que Matheus Leist tanto espera. Um dos destaques na Indy Lights em 2017, com três vitórias – inclusive as 100 Milhas de Indianápolis –, o gaúcho Leist foi cogitado por uma revista americana como um dos principais candidatos à vaga.

No seu primeiro ano correndo nos Estados Unidos, após conquistar em 2016 o título da F-3 Inglesa, Leist pilotou pela Carlin Racing na Indy Lights na última temporada. O gaúcho terminou o campeonato na quarta colocação, com 279 pontos, 51 atrás do campeão da categoria Kyle Kaiser. Com isso, a revista Racer apontou seu nome como possível dono do cockpit da Foyt, que terá o também brasileiro Tony Kanaan como primeiro piloto.