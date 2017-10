A Liberty Media, nova proprietária da Fórmula-1 , está considerando uma reformulação dos finais de semana de corrida tradicionais da categoria. O chefe esportivo Ross Brawn disse que os treinos livres de sexta-feira podem ser cancelados no futuro, abrindo espaço para mais provas no calendário.

— Uma das coisas que estamos fazendo é analisar o formato do fim de semana de corrida para ver se precisamos mudá-lo a fim de tornar logisticamente mais fácil para as equipes disputar mais provas — declarou Brawn à "Forbes".

O jornal alemão "Bild" relatou que outra ideia sendo discutida é uma alteração da tradicional formação “dois a dois” do grid de largada. De acordo com o relato, as filas do grid podem se alternar entre dois e três carros no futuro, aumentando a competição e o risco de batidas.