Abriram nesta segunda-feira (26) as inscrições para o Vestibular 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). São ofertadas 4.023 vagas distribuídas em 97 cursos de graduação. O período de inscrições se estende até 23 de setembro. Os candidatos devem se inscrever pelo site do vestibular. Veja aqui o edital, divulgado na semana passada.