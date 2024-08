Reitora eleita da UFRGS vem a Caxias do Sul em setembro

A reitora eleita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Márcia Barbosa, virá a Caxias do Sul para visitar o Campus 8 como possível sede da extensão na Serra. Ela deve vir a cidade em 9 de setembro, e a posse deve ocorrer no dia 21 do mesmo mês. A informação foi confirmada em conversa com a deputada federal Denise Pessôa (PT).