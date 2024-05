O Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS) vai auxiliar a Secretaria Estadual de Educação do Estado na reestruturação de ao menos 200 escolas públicas atingidas pela crise climática no RS. O acordo, assinado nesta segunda-feira (27), prevê a doação de materiais didáticas, mobiliário, livros, instrumentos musicais, materiais pedagógicos e esportivos.