Até sexta-feira (26), o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) realiza uma série de ações para marcar a Semana da Leitura, em alusão ao Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril. Entre as atividades, pela primeira vez, a instituição realiza o correio literário. A proposta é que os estudantes escrevam cartas com recomendações de livros.