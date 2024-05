A prefeitura de Porto Alegre alterou, nesta segunda-feira (27), o decreto que suspendia as aulas na cidade e passou a permitir que as escolas privadas retomem as suas atividades já a partir da tarde desta segunda-feira (27). Os pais e responsáveis devem procurar as escolas privadas para saber se as instituições vão retomar as atividades já nas próximas horas ou se seguirão fechadas nesta segunda.