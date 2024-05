Devido à previsão de chuva intensa para o início da semana, a prefeitura de Porto Alegre determinou neste domingo (26) a suspensão das aulas na rede pública e privada da Capital nesta segunda (27) e terça-feira (28). Depois da orientação, o governo do Rio Grande do Sul também resolveu suspender as aulas na rede estadual da Capital. O decreto foi publicado no final da tarde deste domingo e permite a manutenção das aulas "por meio de plataforma digital ou remota" (confira a íntegra do decreto ao final deste texto). As atividades devem ser retomadas na quarta (29).