Após polêmica envolvendo o livro O Avesso da Pele (2020), o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de educação, Raquel Teixeira, destacaram a importância da obra e o processo de escolha a partir do programa do Ministério da Educação (MEC). As declarações foram feitas durante coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (6), depois que o governo do RS anunciou dados do programa Todo Jovem na Escola.