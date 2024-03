A diretora da Escola Estadual Ernesto Alves de Oliveira, de Santa Cruz do Sul, Janaína Venzon – que na última semana havia determinado a proibição do livro O Avesso da Pele (2020) no ambiente escolar – garantiu, nesta quarta-feira (6), que a obra será disponibilizada aos estudantes ainda em março. Conforme a diretora, um exemplar da obra será ofertado na biblioteca assim que for catalogado, o que ocorrerá até o início da segunda quinzena do mês.