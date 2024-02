Recomeçar: esse é o lema, neste início de ano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leo Joas, em Estrela, no Vale do Taquari. A instituição – a maior do município, com mais de 700 alunos – viveu momentos de angústia no início de setembro, quando a água da enchente dominou todos os seus espaços, seguidos por dias de união da comunidade para limpar os espaços e retirar o que havia ficado inutilizável. Nos últimos meses, o empenho é na recuperação estrutural, mas não só. Muitos funcionários e estudantes foram diretamente afetados pela tragédia ambiental, que deixou como legado traumas e vazios.