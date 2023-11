Se em setembro já foi registrado prejuízo em escolas no Vale do Taquari por conta da enchente, que causou destruição em vários municípios, o retorno da chuva forte em novembro causou ainda mais transtorno. A poucos dias do final do ano letivo, as instituições de ensino estão tendo que reorganizar as atividades e realocar os alunos para que consigam cumprir o cronograma e finalizar o ano de 2023 ainda em dezembro.