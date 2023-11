O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira (22) que o governo ainda discute como acomodar nas previsões orçamentárias o programa para alunos de baixa renda terem acesso a uma poupança quando concluírem o Ensino Médio. A avaliação preliminar é de que o Orçamento poderá chegar a R$ 4 bilhões por ano, a depender do alcance do benefício e das restrições fiscais



Em coletiva sobre o 5º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, tanto Ceron quanto o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, reforçaram que a solução ainda não está dada, indicando, contudo, que existem alternativas mais prováveis, como encontrar um espaço no Orçamento via remanejamentos ou retirar a despesa do limite de gastos.