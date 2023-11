Fundador e CEO do banco digital Conta Black, Sérgio All é um incentivador do empreendedorismo, da inclusão e da educação financeira. O empresário, de 48 anos, será um dos palestrantes do Fronteiras Educação, módulo educacional do Fronteiras do Pensamento que será realizado nesta terça-feira (28) em Porto Alegre. A conferência sobre empreendedorismo e educação financeira buscará levar inspiração a 600 crianças da rede pública municipal. All, que também é criador da ONG AfroBusiness Brasil, fellow da Rede de Líderes da Fundação Lemann, mentor da Templo Ventures e do Meethub, além de conselheiro consultivo na BrazilFoundation, mentora jovens empreendedores – e espera causar impacto nos estudantes ao compartilhar sua experiência, conforme afirmou em entrevista a GZH.