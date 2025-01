Dez universidades comunitárias são pré-selecionadas em novo edital do Professor do Amanhã 

Foram contempladas 26 propostas. arrowsmith2 / stock.adobe.com

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict) divulgou, na terça-feira (28), o resultado preliminar do novo edital do programa Professor do Amanhã. Dez instituições comunitárias de Ensino Superior foram selecionadas para participar da iniciativa, com 26 propostas contempladas.

O programa, que está na segunda edição, oferta bolsas para formar docentes para atender às demandas da rede pública. Serão disponibilizadas vagas para os cursos de Letras, Matemática, Geografia e História.

As universidades têm até cinco dias úteis para enviar o aceite ou recorrer da decisão, no caso das que foram desclassificadas. Veja abaixo as propostas contempladas.

Resultado preliminar

Universidade Feevale: História

Universidade do Vale do Taquari (Univates): História, Letras (Português-Inglês)

Universidade de Passo Fundo (UPF): História, Letras (Português-Inglês), Matemática

Universidade Franciscana (UFN): História, Matemática e Letras (Português-Inglês)

Universidade Regional do Noroeste do Estado do RS (Unijuí): Letras (Português) e Matemática

Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc): Letras (Português), Matemática, Geografia e História

Universidade Vale do Rio Sinos (Unisinos): Letras (Português), Inglês, Matemática e História

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS): História e Letras (Português)

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) Santo Ângelo: Matemática

Universidade de Caxias do Sul (UCS): Letras (Português), História, Matemática e Geografia

O número definitivo de vagas para cada instituição será definido após esta etapa e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), juntamente com o resultado final do edital, na próxima semana. Após a publicação, as universidades selecionadas abrirão processos seletivos aos estudantes.

O Professor do Amanhã é coordenado pelo Gabinete do Vice-Governador, Gabriel Souza, e executado pela Sict. Lançada em 2023 com investimento de R$ 76,8 milhões, a primeira edição do programa ofereceu mil bolsas em 34 licenciaturas de Matemática, Letras, Biologia, História e Geografia.

Bolsas mensais

Cada estudante receberá bolsa mensal de R$ 800, disponibilizada por meio do Cartão Cidadão, enquanto a instituição comunitária receberá o valor mensal correspondente à taxa acadêmica, também de R$ 800 por vaga. Esta edição do programa tem investimento previsto de R$ 38,4 milhões até 2026.