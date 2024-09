A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) revogou os títulos de Doutor Honoris Causa concedidos ao ex-presidente Emílio Garrastazu Médici e ao ex-ministro da Educação Jarbas Gonçalves Passarinho, ambos com atuação durante a ditatura militar no Brasil. A decisão foi oficializada com a publicação da Resolução 112 nesta quarta-feira (4), após aprovação pelo Conselho Diretor (Condir).