Distrito de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias, irá eleger soberanas do clube esportivo

O distrito de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, irá eleger, neste sábado (23), as soberanas que representarão o Botafogo Futebol Clube para o próximo ano. O evento ocorrerá no Salão Paroquial do distrito, às 19h30min. O novo trio substituirá as princesas Julia Catuzzo e Michele Ferrazza, e a rainha Débora Bonalume. O ingresso adulto custa R$ 85 e o infantil R$ 45, à venda pelo WhatsApp (54) 9917-1453. O jantar terá como cardápio galeto, carne de gado, carne de porco, macarrão, maionese, pão e saladas.