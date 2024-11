Sotaque nacional Notícia

Homenagem "Cássia Eller in Blues" marca o início do 15º MDBF, nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Taryn Szpilman e Dudu Lima se juntam a Victor Biglione, que gravou álbum de clássicos do blues com Cássia no início da carreira da cantora, nos anos 1990, para o tributo

