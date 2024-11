UFRGS está entre as 10 melhores universidades da América Latina; USP volta a liderar ranking

Após cinco anos, a Universidade de São Paulo (USP) voltou ao topo do ranking de melhores universidades da América Latina da consultoria britânica Times Higher Education. Desde 2019, a universidade vinha perdendo o posto para a Pontifícia Universidade Católica do Chile, que agora ocupa o quarto lugar. O Brasil tem sete entre as 10 melhores universidades da América Latina este ano. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é a única gaúcha entre as primeiras.