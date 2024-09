A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está com inscrições abertas para iniciativa que oferece bolsas integrais de graduação presencial para pessoas pretas, pardas e indígenas. Trata-se do Programa Raízes, que está na quarta edição. As bolsas são voltadas a 40 cursos da instituição de ensino.