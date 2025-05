Designer do RS é uma das vencedoras de prêmio internacional com jogo para prevenir o abuso sexual infantil

Egressa do IFSul (Pelotas), Jésia Vunschel Gualter (à esquerda) foi orientada pela professora Mariana Piccoli. Tabaquara Cruz Filho / Divulgação

A designer Jésia Vunschel Gualter, de São Lourenço do Sul, está entre os profissionais premiados pelo iF Design Student Award 2025, maior prêmio de design do mundo. Ela está entre os três brasileiros contemplados nesta edição e é uma das cem vencedoras entre os quase 7 mil projetos submetidos por estudantes do mundo todo.

Jésia venceu com o “Rua das Crianças Corajosas” – um jogo de tabuleiro que visa prevenir o abuso sexual infantil. Com caráter educacional, a proposta tem o objetivo de conscientizar e alertar crianças a partir de quatro anos sobre quais condutas caracterizam abuso ou exploração sexual.

De forma lúdica, o material traz cartas com perguntas e personagens em diferentes espaços, que simbolizam locais onde as crianças podem encontrar suporte e redes de apoio, como as escolas, e lugares onde há risco – dentro de casa, por exemplo, uma vez que boa parte dos casos ocorrem na residência da vítima.

A iniciativa foi desenvolvida como ferramenta de apoio para profissionais da educação e da psicologia na orientação sexual infantil e prevenção ao abuso. O projeto é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Jésia, que é egressa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul).

— Foram dois anos de trabalho. Foi um longo processo de pesquisa, coletando dados, analisando notícias sobre casos de abuso, conversando com psicólogas, professores. Também fiz um curso com uma psicóloga renomada na área de prevenção ao abuso infantil, até para entendermos o que faz falta para esses profissionais — relata.

O resultado foi o prêmio internacional, que é considerado o Oscar do Design Mundial. A jovem de 35 anos concluiu o bacharelado em Design no final de 2024 e foi orientada pela professora Mariana Piccoli, da Escola de Design do IFSul (campus Pelotas).

— É muito gratificante. Como professora, sinto muito orgulho de ver uma aluna escolher um tema tão desafiador e pesado como esse, tão sensível, e usar a potência do design para transformar isso numa solução, em algo que vai ajudar outras pessoas de verdade — afirma Mariana.

Ela diz que o reconhecimento também é uma conquista para o IFSul, dando visibilidade ao trabalho da instituição. O jogo já está sendo utilizado na Escola de Educação Infantil Upiá, de Pelotas.

A equipe está em contato com redes de ensino, na expectativa de que o projeto seja adotado em escolas públicas, garantindo acesso a mais pessoas. Elas também pretendem participar de editais, para obter recursos para disseminar a solução e proteger mais crianças.

Rumo à Espanha

O iF Design Award é uma premiação tradicional na área. Anualmente, recebe cerca de 10 mil inscrições de pessoas do mundo todo, incluindo na categoria estudante, na qual Jésia participou. A iniciativa revela novos talentos e reconhece soluções inspiradoras para problemas da atualidade, conectadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A premiação proporciona reconhecimento e visibilidade internacional pelo selo iF. Além disso, os melhores projetos recebem prêmios em dinheiro, mas a lista de contemplados ainda não foi divulgada. Jésia foi convocada para participar da cerimônia de premiação, que será em 20 de junho no Museu Guggenheim, na cidade de Bilbao (Espanha).

Além da cerimônia, a programação conta com oficinas, visitas a universidades e rodas de conversa. Tendo em vista as despesas para custear a viagem, como hospedagem e alimentação, Jésia está divulgando o projeto nas redes sociais e lançou uma vaquinha, com o intuito de arrecadar recursos para conseguir viajar.