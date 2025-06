O autoexílio de Zambelli e Eduardo Bolsonaro não é político. É ideológico

Primeiro, sobre o motivo da viagem: em entrevista à Rádio AuriVerde, disse que estava com problemas de saúde, mas que seu "tratamento não é médico, não é com medicamento" . Precisava "destravar o que sente". Depois, à CNN Brasil afirmou que sofre de uma síndrome rara, chamada Ehlers-Danlos, que causa transtornos de mobilidade.

Zambelli junta-se a Eduardo Bolsonaro no Hemisfério Norte para, de lá, denunciar a suposta falta de liberdade no Brasil, insinuando que o país seria uma ditadura "comunista". É um mundo de faz-de-conta tão ou mais fantasioso quanto o conto da carochinha de que o sistema eleitoral brasileiro seria facilmente fraudável.

No Exterior, eles arvoraram-se a posição de exilados políticos, em uma corruptela do conceito. Os motivos passam ao largo da realidade. Não há perseguição, não há ditadura. Zambelli responde a um processo legal no Brasil, dentro do Estado democrático de direito. Eduardo sequer foi indiciado por crime algum e, muito menos, condenado. O autoexílio de Zambelli e Eduardo não é político. É ideológico.