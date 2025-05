Com previsão de mau tempo, UFRGS suspende aulas no Litoral Norte nesta quinta-feira

Decisão atinge campus da universidade em Tramandaí. Rochele Zandavalli / UFRGS / UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) anunciou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no Campus Litoral Norte e no Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), em Tramandaí e Imbé, nesta quinta-feira (29).

Conforme a universidade, a decisão acontece "após monitoramento das condições climáticas e consulta a meteorologistas". A medida também leva em consideração "o impacto no transporte coletivo da Região Litorânea, a dispersão territorial da Universidade e de moradia da sua comunidade".

A universidade alertou que seguirá acompanhando os desdobramentos para eventuais medidas nos campi de Porto Alegre e Eldorado do Sul.

Alertas do Inmet

A suspensão das atividades no Litoral ocorre em um cenário de múltiplos alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Estado.

Dois comunicados que indicam "chuvas intensas" entraram em vigor entre a manhã e tarde desta quarta-feira (28). Com grau de severidade amarelo, que significa "perigo potencial", o primeiro é válido até 10h de quinta.

Ele indica até 50 milímetros de chuva na Região Metropolitana, Vales, Serra, Região Sul (até Rio Grande), Região Central e a parte leste da Região Norte (até Constantina).

O segundo comunicado, que entrou em vigor às 13h, tem validade até o meio-dia de quinta-feira e grau de severidade laranja. Ele aponta para perigo de alagamento e chuva com volume de até cem milímetros na Região Metropolitana, Vale do Sinos, Vale do Rio Pardo, Região Sul (até Camaquã) e parte do litoral gaúcho entre Mostardas e Tramandaí.

Também nas áreas contempladas no alerta com grau de severidade laranja, as rajadas de vento podem atingir os 100 km/h e há riscos de quedas de galhos de árvores.

Com exceção do Extremo Sul, toda a costa gaúcha tem alerta laranja para "ventos costeiros" na quinta-feira. As rajadas devem ser mais intensas entre as 2h e 13h.

Chuva forte

Pela manhã, há previsão de chuva com moderada a forte intensidade no Sul, na Costa Doce, no Litoral Médio, em parte da Região Metropolitana , na Serra, na Região dos Vales e na Região Central.

Conforme a Climatempo, os acumulados variam entre 20 e 50 milímetros por dia, podendo chegar aos 70 milímetros entre o sul do Estado, a Costa Doce e o Litoral Médio. O Inmet alerta para a possibilidade de chegar em 100 milímetros.

Com o passar das horas, o tempo continua instável, mas a chuva vai perdendo força. As pancadas vão se tornando cada vez mais esporádicas.