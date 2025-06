Universidade de Caxias do Sul conquista a melhor posição no ranking de depósito de patentes no Brasil desde 1999

Os grupos de pesquisas da UCS encaminharam 21 pedidos de patentes durante o ano de 2024. Roni Rigon / Agencia RBS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) conquistou a sua melhor posição na edição de 2024 do Ranking de Depositantes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), que legitima as solicitações de patentes no Brasil. Entre as 49 instituições e empresas público-privadas do país listadas, a UCS ocupa o 38º lugar na categoria Patentes de Invenção, o que também a posiciona como a única instituição de Ensino Superior privada e comunitária mencionada no levantamento.

O Ranking de Depositantes 2024 foi divulgado no final de maio, e reúne as instituições e empresas, residentes ou não no Brasil, que mais encaminharam pedidos de patentes por ativo de propriedade industrial (PI) no referido ano, nas seguintes categorias: Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade, Marcas e Desenhos Industriais.

O atual posicionamento da UCS, considerando seu histórico de participação no ranking, é o melhor desde 1999. São 21 pedidos de patentes, na maioria para produtos e soluções derivadas da engenharia de materiais e da biotecnologia da universidade.

Para o coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da pró-reitoria, Matheus Parmegiani Jahn, a conquista reflete o trabalho da pesquisa e dos pesquisadores da UCS, evidenciando a capacidade de gerar desenvolvimento tecnológico com impacto real na sociedade.

— O portfólio de patentes é de grande relevância, pois demonstra o potencial de inovação e a habilidade da UCS de transformar o conhecimento acadêmico em soluções práticas. Esse portfólio estimula a pesquisa aplicada, atrai parcerias com o setor produtivo e abre novas possibilidades de financiamento por meio do licenciamento das tecnologias desenvolvidas — destaca o professor.

Leia Mais Após o fim do recadastramento de cirurgias eletivas, fila tem redução em Caxias do Sul

O reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, comenta sobre a vitória, que colocou em evidência as equipes de pesquisa da instituição.

— É uma conquista muito importante para a instituição. Mais uma vez a nossa equipe de pesquisadores está de parabéns. A produção científica da UCS destacada no ranking evidencia ainda mais sua constante contribuição para o desenvolvimento social e tecnológico, e está alinhada a uma de nossas diretrizes, que é foco em pesquisa e inovação — destaca Rech.

A pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da UCS, Neide Pessin, também salienta como esse trabalho vem aproximando as empresas e poder público para o desenvolvimento de projetos na região.

— Esses movimentos fortalecem e caracterizam uma universidade comprometida com o desenvolvimento regional, o que nos faz celebrar uma cultura coletiva de pesquisa e inovação com vistas à construção de projetos sustentados no conhecimento. Essa posição da UCS no atual ranking do Inpi traduz a concentração de esforços institucionais para a difusão dos mecanismos de pesquisa, que por meio da nossa Agência de Inovação (UCSiNOVA), têm se aproximado de empresas, poder público e comunidade para o desenvolvimento de tecnologias, projetos, serviços e negócios — acrescenta Neide.

Parte dos pedidos de patente encaminhados pela UCS em 2024:

No campo da engenharia biomédica e da fisioterapia está o Autofisio500, um dispositivo automatizado para cinesioterapia passiva em pacientes paraplégicos, tetraplégicos ou acamados, especialmente em UTIs. O aparelho possui um sistema de acionamento eletromecânico envolto por uma carcaça que permite o movimento horizontal e vertical de uma calha que apoia os membros inferiores do paciente.

um dispositivo automatizado para cinesioterapia passiva em pacientes paraplégicos, tetraplégicos ou acamados, especialmente em UTIs. O aparelho possui um sistema de acionamento eletromecânico envolto por uma carcaça que permite o movimento horizontal e vertical de uma calha que apoia os membros inferiores do paciente. Voltado para a sustentabilidade na construção civil está o projeto de produção de biochar como aditivo para cimento a ser utilizado em materiais de construção. O biochar, provido por pirólise de resíduos de biomassa, apresenta maiores índices de resistência mecânica e durabilidade.

como aditivo para cimento a ser utilizado em materiais de construção. O biochar, provido por pirólise de resíduos de biomassa, apresenta maiores índices de resistência mecânica e durabilidade. Nos campos da agroquímica e da bioquímica, um dos destaques é o projeto de produção de bioinsumos para promoção de crescimento vegetal, por meio do cultivo de microrganismos com alta produção de endósporos. A esporulação bacteriana pode ser utilizada para o desenvolvimento de bioinsumos e composições estáveis para a promoção de crescimentos vegetais e controle biológico de patógenos.

para promoção de crescimento vegetal, por meio do cultivo de microrganismos com alta produção de endósporos. A esporulação bacteriana pode ser utilizada para o desenvolvimento de bioinsumos e composições estáveis para a promoção de crescimentos vegetais e controle biológico de patógenos. Os segmentos de química e materiais estão contemplados com o projeto para a obtenção de um polímero biodegradável à base de soro de leite bovino e/ou bubalino. A invenção proporciona um processo mais barato e limpo para a obtenção de polímero em várias configurações, aplicável na produção de embalagens biodegradáveis e outros produtos.

Propriedade intelectual

A intermediação das ações de transferência do conhecimento produzido na UCS vem sendo aperfeiçoada desde 1998, quando foi criado o Escritório de Transferência e Tecnologia (ETT-UCS), atualmente vinculado à Pró-Reitoria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico.