PUCRS testa equipamento pioneiro para remover dióxido de carbono da atmosfera; entenda

Desde abril, o Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está desenvolvendo testes com um protótipo de remoção de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera. A primeira estrutura instalada tem a capacidade estimada de capturar 15 toneladas por ano. Uma planta experimental, com capacidade estimada de captura de 300 toneladas por ano, associada a uma unidade de geração de energia solar, está sendo instalada na universidade. A inauguração está prevista para setembro.