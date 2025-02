Aplicativo de gestão para escolas reúne dados de presença, matrículas, notas e até consumo na cantina: confira

No mais recente episódio do videocast Radar de Inovação, a conversa gira em torno da digitalização do ensino e das novas soluções tecnológicas que estão modernizando a gestão das escolas. O destaque fica por conta do Diário Escola, um superApp que vai além de um ERP (Enterprise Resource Planning - Planejamento de Recursos Empresariais) educacional, oferecendo uma plataforma completa para instituições de ensino. Nela, estão dados sobre presença de alunos, matrículas, conteúdo de disciplinas e até pontos para compra em cantinas.