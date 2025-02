Katy Perry irá ao espaço em missão da Blue Origin com tripulação só de mulheres; entenda

Katy Perry afirmou que "tem a honra de fazer parte da primeira equipe feminina da empresa". @katyperry / Instagram / Reprodução

A cantora pop Katy Perry será uma das passageiras da próxima missão tripulada da Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos. O voo, que ainda não tem data definida, foi anunciado nesta quinta-feira (27) e contará exclusivamente com mulheres na tripulação.

Batizada de NS-31, a missão será o 31º lançamento do foguete New Shepard e o 11º com passageiros. A missão levará as tripulantes a um voo suborbital, ou seja, sem atingir a órbita terrestre.

No entanto, o foguete deverá superar a Linha de Kárman, limite de 100 km de altitude que marca convencionalmente o início do espaço.

Além de Katy, estarão a bordo da nave Lauren Sánchez, namorada de Jeff Bezos; Aisha Bowe, ex-cientista da Nasa; Amanda Nguyen, pesquisadora em bioastronáutica; Gayle King, jornalista da CBS; e Kerianne Flynn, produtora cinematográfica.

New Shepard

Será o segundo voo do New Shepard em 2025. A última missão ocorreu na terça-feira (25), com seis passageiros a bordo, e teve duração de dez minutos.

Nave New Shepard, da Blue Origin. Reprodução /@blueorigin / / Twitter

Desde 2021, a Blue Origin já levou 52 pessoas ao espaço, incluindo celebridades como o ator William Shatner, 93 anos, que se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço ao participar de uma missão da empresa.

O anúncio da missão acontece poucos dias após a Blue Origin realizar o primeiro voo de teste orbital do New Glenn, foguete de grande porte, que deve disputar o mercado de lançamentos espaciais com a SpaceX, do bilionário Elon Musk.

Katy Perry

Conforme a Blue Origin, Katy Perry foi escolhida para o voo por ser uma das artistas mais vendidas de todos os tempos e acumular mais de 115 bilhões de reproduções em plataformas de streaming.