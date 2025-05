UFPel oferece mais de 2 mil vagas no Processo Seletivo Complementar; veja como concorrer

UFPel quer preencher 2.161 vagas de graduação com início no segundo semestre, a partir de 15 de setembro. RBSTV / Reprodução

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) vai abrir 2.161 vagas de graduação para quem tem ou já teve vínculo com o Ensino Superior. Há oportunidades em 69 cursos distintos.

As vagas são ofertadas por meio do Processo Seletivo Complementar, que conta com cinco modalidades de ingresso. São elas:

Reopção : destinada para alunos da UFPel que desejam trocar de curso

: destinada para alunos da UFPel que desejam trocar de curso Transferência : para alunos de outras instituições de Ensino Superior que queiram estudar na UFPel

: para alunos de outras instituições de Ensino Superior que queiram estudar na UFPel Reingresso : para pessoas que cancelaram a sua matrícula na UFPel e desejam retornar

: para pessoas que cancelaram a sua matrícula na UFPel e desejam retornar Portador ou portadora de diploma : para pessoas com Ensino Superior completo

: para pessoas com Ensino Superior completo Retomada de estudos: para quem iniciou o Ensino Superior em outra instituição e cancelou a matrícula

Para concorrer a uma das vagas é preciso preencher uma ficha disponível no Sistema Cobalto e anexar os documentos comprobatórios exigidos na modalidade de ingresso desejada, conforme o edital. As inscrições são totalmente gratuitas e ocorrem de 2 a 13 de junho.

O resultado preliminar será divulgado em 1º de agosto. Os candidatos poderão apresentar recurso até as 18h do dia 6 do mesmo mês. O cronograma do edital prevê a publicação do resultado final da seleção em 15 de agosto. O semestre começa no dia 15 de setembro.

Critérios de seleção

Conforme o edital, em todas as cinco modalidades, o critério de seleção vai considerar o número de disciplinas a serem aproveitadas no curso desejado. Ou seja, quanto mais disciplinas do curso anterior puderem ser aproveitadas, maior a chance de ser selecionado.

Processo Seletivo Complementar da UFPel