O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou, na semana passada, uma ação civil pública com pedido de tutela antecipada contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O motivo é a suspensão do pagamento das bolsas por atividades de monitoria a partir de agosto. Foram descontadas verbas correspondentes ao período de 5 de maio a 1º de julho.