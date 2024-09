O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma série de atualizações no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), visando melhorar o acesso e as condições de financiamento para estudantes universitários em todo o país. Entre as mudanças, destaca-se o aumento do teto de financiamento para cursos de Medicina, que agora é de R$ 60 mil, uma elevação em relação ao valor anterior de R$ 52,9 mil.