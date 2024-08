O jornal Zero Hora realiza, em parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), o Zero Hora Talks – Especial Educação do Amanhã. Gratuito e aberto ao público, o debate será na próxima segunda-feira (19) e vai abordar as mudanças de paradigmas da educação Superior. O evento começa às 19h30min no Teatro Unisinos, em Porto Alegre.