A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas do Edital de Vagas Complementares para 2024. Ao todo, são 1.884 vagas distribuídas em 99 cursos presenciais de graduação, ofertados no campus sede em Santa Maria e nos campi descentralizados de Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões.