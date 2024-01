Já está disponível para consulta a lista de instituições de Ensino Superior que vão oferecer vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024. São 127 universidades, distribuídas por todo o país, e 264.360 vagas, a maioria delas para cursos em tempo integral, com 121.750 vagas para cotas e 19.899 para ação afirmativa própria da instituição. No total, serão disponibilizadas 15.499 vagas em instituições do RS.