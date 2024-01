Abriram nesta segunda-feira (15) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Trata-se de cadastro reserva de candidatos para acesso às vagas dos cursos de graduação que não forem preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nos campi de Cerro Largo e Erechim, no Rio Grande do Sul, bem como os de Chapecó (SC), Laranjeiras do Sul (PR) e Realeza (PR).