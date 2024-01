Com edital publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira (12), o concurso público para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) prevê a ocupação de 50 vagas de especialistas em regulação e vigilância sanitária. As oportunidades têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e salário de R$ 16.413,35.