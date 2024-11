O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começa a ser aplicado neste domingo (3). A segunda prova será no dia 10 de novembro. Neste ano, foram contabilizados mais de 4,3 milhões de inscritos, sendo 279 mil no Rio Grande do Sul. Entre os inscritos no RS, 70,4 mil são concluintes do Ensino Médio na rede pública.