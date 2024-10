Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já podem conferir o local e endereço onde realizarão a prova nos dias 3 e 10 de novembro. Nesta terça-feira (22), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o Cartão de Confirmação de Inscrição, que reúne as informações sobre o participante.