O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma etapa crucial para milhões de estudantes brasileiros que buscam ingressar no Ensino Superior. No entanto, para obter uma boa pontuação e alcançar esse objetivo, escolher corretamente a língua estrangeira se trata de um fator primordial, visto que a disciplina de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias representa cerca de 11% da prova.