O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (19) o acesso à folha de redação elaborada pelos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os resultados dos treineiros, que fizeram as provas para testar conhecimentos, também foram disponibilizados na Página do Participante.