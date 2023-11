O período de solicitação de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começou nesta segunda-feira (13). O benefício é oferecido aos candidatos que perdem um ou dois dias de provas por conta de problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. Os participantes poderão solicitar a nova data pela Página do Participante até sexta-feira (17).